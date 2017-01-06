Пять истребителей пятого поколения Т-50 пополнят ряды ВКС России в 2017 году

Российские Воздушно-космические силы в 2017 году пополнятся новейшими самолетами Т-90. В распоряжении ВКС окажутся 5 истребителей пятого поколения.

Как сообщает "Интерфакс", до конца декабря в распоряжении авиачастей появится более 100 новейших самолетов и вертолетов. Т-50 обладает рядом качеств, необходимых для ведения боевых действий. Истребитель способен на сверхзвуковой полет без форсажа, обладает малой заметностью и высокой маневренностью.

Первый полет Т-50 состоялся в январе 2010 года. Поставка истребителей предусмотрена контрактом по завершении государственных испытаний самолета.