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Путин внес изменения в положение о прохождении военной службы
Фото: Минобороны РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в положение о прохождения военной службы и в дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В частности, уточняется срок, который отводится военнослужащим на перезаключение контракта. Теперь раппорт о перезаключении контракта должен быть подан не менее чем за четыре месяца до истечения его срока.
Также было внесено ряд поправок в перечень ограничений для присвоения очередного воинского звания и вопросов восстановления в звании и должности.
Президент также внес поправки в дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ. Они уточняют перечень грубых дисциплинарных проступков. Теперь, в частности, к ним относятся умышленная порча или утрата по небрежности служебного удостоверения и нарушение порядка выезда из РФ.
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