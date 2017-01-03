Путин внес изменения в положение о прохождении военной службы

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в положение о прохождения военной службы и в дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, уточняется срок, который отводится военнослужащим на перезаключение контракта. Теперь раппорт о перезаключении контракта должен быть подан не менее чем за четыре месяца до истечения его срока.

Также было внесено ряд поправок в перечень ограничений для присвоения очередного воинского звания и вопросов восстановления в звании и должности.

Президент также внес поправки в дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ. Они уточняют перечень грубых дисциплинарных проступков. Теперь, в частности, к ним относятся умышленная порча или утрата по небрежности служебного удостоверения и нарушение порядка выезда из РФ.