На Украине собрались производить винтовку M16

Государственный концерн «Укроборонпром» намерен совместно с американской компанией Aeroscraft производить стрелковое оружие по стандартам НАТО , в том числе автоматическую винтовку M16. Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия.

«Такие договоренности являются результатом подписанного меморандума о сотрудничестве между двумя компаниями», — добавили в «Укроборонпроме».

Производство M16 станет пилотным проектом предприятий.

16 декабря прошлого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев намерен не только достигнуть стандартов НАТО, но и создать оружие, превосходящее российские аналоги. Для этого, по его словам, необходимо системное финансирование оборонного комплекса.

Винтовка M16 была официально принята на вооружение Соединенными Штатами в 1964 году. Ее различные варианты и в настоящее время остаются основным стрелковым оружием американской пехоты. Всего в мире было выпущено более восьми миллионов экземпляров M16. Помимо США винтовки этого типа эксплуатируют десятки других стран.