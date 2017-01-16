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Британские корабли готовятся сопровождать авианосец "Адмирал Кузнецов"
Авианесущий крейсер ВМФ России «Адмирал Кузнецов», который возвращается из зоны конфликта в Сирии мимо берегов Шотландии, будут сопровождать боевые корабли Великобритании. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету Telegraph.
По данным издания, Британия при поддержке союзников по НАТО чрезвычайно внимательно отслеживает передвижение российских кораблей.
По словам адмирала Филиппа Джонса, королевскому военно-морскому флоту Великобритании приходится иметь дело с самым высоким уровнем активности российского флота со времен окончания холодной войны.
О том, что корабельная авианосная ударная группа Северного Флота, в состав которой входит авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов», возвращается в пункт постоянного базирования в городе Североморск, ранее заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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