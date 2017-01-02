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На Украине планируют выпускать стрелковое оружие для НАТО
Фото: defence-ua.com
Украинское государственное предприятие Укроборонсервис, входящее в состав Укроборонпрома, договорилось с американской компанией Aeroscraft о производстве стрелкового оружия по стандартам НАТО. Об этом сообщает Корреспондент.net со ссылкой на пресс-службу госконцерна.
Отмечается, что стрелковое оружие будет производиться на Украине.
Договоренности между Укроборонсервисом и Aeroscraft являются результатом подписанного меморандума о сотрудничестве компаний.
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