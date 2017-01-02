На Украине планируют выпускать стрелковое оружие для НАТО

Украинское государственное предприятие Укроборонсервис, входящее в состав Укроборонпрома , договорилось с американской компанией Aeroscraft о производстве стрелкового оружия по стандартам НАТО . Об этом сообщает Корреспондент.net со ссылкой на пресс-службу госконцерна.

Отмечается, что стрелковое оружие будет производиться на Украине.

Договоренности между Укроборонсервисом и Aeroscraft являются результатом подписанного меморандума о сотрудничестве компаний.