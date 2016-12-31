Авиацентр ВКС под Астраханью перевооружили на новые МиГ-29СМТ

Авиационный центр российских Воздушно-космических сил в Астраханской области полностью перевооружен на новейшие истребители МиГ-29СМТ, сообщает в субботу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

"В авиационном центре Воздушно-космических сил (ВКС) в Астраханской области завершили перевооружение истребительной эскадрильи на новые истребители МиГ-29СМТ. Перевооружение эскадрильи проходило в течении 2016 года. Самолеты поставлялись непосредственно с завода-изготовителя в Московской области", — говорится в сообщении.

Уточняется, что летный состав авиацентра приступил к практической эксплуатации новых истребителей в рамках проводимых полетов в зимнем периоде обучения.

МиГ-29СМТ – многофункциональный истребитель поколения "4+", имеющий увеличенные дальность полета, взлетную массу и массу боевой нагрузки. В самолете установлено современное радиоэлектронное оборудование, а также применяется широкий спектр авиационных средств поражения, включая различные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".