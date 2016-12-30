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"Мы обошли Россию". Киев сообщил о превосходстве украинских ракет над российскими
Украинское ракетное оружие превосходит российские аналоги. Об этом заявил депутат Верховной Рады, председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на украинский «5 канал».
«Я хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи! Я ответственно заявляю: мы обошли Россию в этом типе оружия», - сказал Пашинский.
По его словам, сейчас заканчиваются государственные испытания и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться.
Ранее в декабре сообщалось, что Киев пытается создать ракетные комплексы нового поколения, которые будут превосходить российские аналоги. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, в ракетостроении сделан серьезный шаг вперед. «Наша задача не только достигнуть стандартов НАТО, но, прежде всего, чтобы наше оружие было лучше российского», — сказал он.
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