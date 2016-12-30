«Мы обошли Россию». Киев сообщил о превосходстве украинских ракет над российскими

«Я хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи! Я ответственно заявляю: мы обошли Россию в этом типе оружия», - сказал Пашинский.

По его словам, сейчас заканчиваются государственные испытания и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться.