На Украине разрешили открывать огонь по самолетам, нарушающим госграницу

Правительство Украины разрешило военным открывать огонь по воздушным судам, которые незаконно нарушают госграницу Украины или подозреваются в совершении террористических актов в украинском воздушном пространстве. Соответствующий текст постановления обнародован в четверг на сайте кабмина.

"Дежурные силы применяют оружие и боевую технику после предупредительного огня с пушечного вооружения дежурных самолетов-перехватчиков (вертолетов) для пресечение нарушений государственной границы Украины воздушными судами вооруженных формирований других государств, которые не выполняют команд (сигналов) самолетов-перехватчиков; прекращения противоправных действий воздушных судов, если они используются с целью осуществления террористического акта в воздушном пространстве Украины, в том числе в районе проведения антитеррористической операции", — говорится в тексте постановления.