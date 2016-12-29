Из российской армии исчезли «офицеры-сержанты»

Министерство обороны РФ приняло решение об упразднении так называемых офицеров-сержантов — офицеров, ранее назначенных на должности сержантов и старшин, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Известия»

По словам заместителя министра обороны Николая Панкова, оставшиеся офицеры до конца текущего года будут переназначены.

«В настоящий момент ситуация полностью стабилизировалась. Есть планы строительства вооруженных сил и увязанные с ними вопросы комплектования офицерских должностей. Это гарантирует каждому выпускнику военного вуза назначение на соответствующую его званию и навыкам должность», – рассказал Панков.

Военная реформа, в ходе которой сокращали офицерские должности, проводилась с 2008 по 2012 год. Офицерам, в основном выпускникам военных вузов, предлагали либо уволиться в запас, либо занять другие, неофицерские, должности – командиров отделений, заместителей командиров взводов, командиров боевых машин. За год – с 2009 по 2010 – количество офицеров сократилось с 335 тысяч до 150 тысяч. Кроме того, были упразднены звания прапорщиков и мичманов.