NYT: США в 2015 году сохранили первое место по продаже вооружений в мире

США в 2015 году подписали контракты по продаже оружия на сумму порядка 40 миллиардов долларов, оставив за собой первой место в списке стран-экспортеров военной продукции, пишет издание New York Times со ссылкой на доклад исследовательской службы конгресса.

Как отмечает газета, половина из всех подписанных контрактов на рынке вооружений принадлежит США, серьезно оторвавшиеся от своего ближайшего преследователя — Франции, которой удалось продать вооружения на сумму порядка 15 миллиардов.

Крупнейшими покупателями вооружений в 2015 году стали Катар, подписавший контракты на сумму более 17 миллиардов долларов, Египет с 12 миллиардами и Саудовская Аравия, которая приобрела продукции военного назначения на сумму восемь миллиардов долларов.

Несмотря на напряженность в мире и террористическую угрозу, объемы торговли оружием по всему миру упали на девять миллиардов — с 89 в 2014 году до 80 миллиардов в 2015, пишет издание. При этом, как отмечает газета, Франции и США удалось увеличить продажу вооружений в 2015 году, а выручка этих стран увеличилась на девять и четыре миллиарда соответственно.

По данным газеты, доходы России в 2015 году от продажи оружия в целом остались на уровне 2014 года — наблюдается незначительное снижение с 11,2 до 11,1 миллиарда долларов. Внимание РФ было сосредоточено странах Латинской Америки. Выручка Китая в 2015 году составила шесть миллиардов долларов.