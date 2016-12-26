Великобритания испугалась российского вооружения

В Великобритании появятся две сверхмобильные «ударные бригады», предназначением которых станет «отражение российской агрессии». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Известия».

При этом британские бригады будут оснащены боевыми машинами на платформе «Аякс», уступающим по своим показателям новейшим российским танкам «Армата» и «Курганец». Именно эти боевые машины РФ вызывают опасения Великобритании.

Британцы полагают, что новые части могут быть быстро переброшены буквально за несколько часов в любой район Европы, начиная от Румынии и заканчивая Прибалтикой, чтобы остановить возможное вторжение российских войск. При этом Великобритания возлагает надежды на боевые машины «Аякс», являющими по сути своей легкими танками.

Однако российские эксперты веру и оптимизм британцев относительно «Аякса» не разделяют. Они говорят, что у машины слабое вооружение, в том числе это касается и пушки машины с телескопическими снарядами. Такие снаряды не вызывают доверия у российских военных. Эксперты РФ уверены, что с «Аксом» сможет справится даже БМП-2 с 30-миллиметровой пушкой, не говоря уже о БМП-3 или БМД-4М.

Кроме того, специалисты считают, что таким образом Великобритания хотела показать общественности, что они принимают какие-то меры, чтобы справиться с «военной угрозой» со стороны РФ.