Флот отказался от проекта «Борей-А»

Восьмая и последняя атомная подлодка проекта «Борей» будет заложена в пятницу, 23 декабря, на «Севмаше» в Северодвинске. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

В Минобороны РФ заявили, что субмарина получит имя «Князь Пожарский». «При строительстве серии атомных подводных ракетоносцев проекта «Борей-А» учтены все технические требования главного командования ВМФ <…>, применяются новейшие технологии и последние достижения в области подводного кораблестроения», - отметили в военном ведомстве.

Флот уже получил три подводных лодки этого семейства. Каждая из них несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».