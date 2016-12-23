Флот отказался строить новые ракетоносцы проекта «Борей-А»

Серия стратегических ракетоносцев проекта 955А «Борей-А» продолжена не будет. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук

Ранее 23 декабря в Северодвинске был заложен последний из «Бореев-А» — ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский».

В рамках госпрограммы вооружений на период до 2020 года (ГПВ-2020) было предусмотрено строительство трех атомоходов проекта 955 (все введены в строй) и пяти — усовершенствованного проекта 955А «Борей-А» (заложены в 2012-2016 годах, строятся).