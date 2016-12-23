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Флот отказался строить новые ракетоносцы проекта «Борей-А»
Серия стратегических ракетоносцев проекта 955А «Борей-А» продолжена не будет. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.
Ранее 23 декабря в Северодвинске был заложен последний из «Бореев-А» — ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский».
В рамках госпрограммы вооружений на период до 2020 года (ГПВ-2020) было предусмотрено строительство трех атомоходов проекта 955 (все введены в строй) и пяти — усовершенствованного проекта 955А «Борей-А» (заложены в 2012-2016 годах, строятся).
В 2012 году «Коммерсантъ» сообщал о планах Минобороны увеличить заказ на лодки проекта 955А еще на два дополнительных корпуса. Однако начальник Генштаба Николай Макаров опроверг эту информацию, заявив, что вопрос прорабатывался, однако решение увеличить объем строительства «Бореев» не принято.
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