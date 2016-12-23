Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Госдеп оспорил заявление Путина о превосходстве армии России
Официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби заявил, что армия Соединенных Штатов является наиболее боеспособной, сильной и обеспеченной во всей истории человечества. Он не согласился с высказыванием российского президента Владимира Путина о том, что армия РФ в настоящий момент сильнее любого потенциального агрессора, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт Госдепартамента.
Кирби усомнился в том, что действия российских военных сил в Сирии показатель того, что армия России является самой передовой.
«Я так не считаю. Не думаю, что в истории человечества когда-либо существовала армия более способная, образованная, сильная, с лучшим руководством и более обеспеченная, чем армия Соединенных Штатов сегодня», — сказал Кирби.
В четверг, 22 декабря, на расширенном заседании коллегии Минобороны президент РФ заявил, что «на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора».
Оставить комментарий
Последние новости
-
Lenta.ru
-
Федеральное агентство новостей
-
Военное обозрение