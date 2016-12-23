Госдеп оспорил заявление Путина о превосходстве армии России

Официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби заявил, что армия Соединенных Штатов является наиболее боеспособной, сильной и обеспеченной во всей истории человечества. Он не согласился с высказыванием российского президента Владимира Путина о том, что армия РФ в настоящий момент сильнее любого потенциального агрессора, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт Госдепартамента.

Кирби усомнился в том, что действия российских военных сил в Сирии показатель того, что армия России является самой передовой.

«Я так не считаю. Не думаю, что в истории человечества когда-либо существовала армия более способная, образованная, сильная, с лучшим руководством и более обеспеченная, чем армия Соединенных Штатов сегодня», — сказал Кирби.