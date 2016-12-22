Россия подарит Сербии истребители, танки и БРДМ

Россия в рамках военно-технической помощи передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29 и десятки единиц бронетехники, сообщил глава правительства республики Александр Вучич по итогам встречи в среду с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве.

"Российская Федерация как помощь передает в дар Сербии шесть истребителей МиГ-29, причем первые фазы их модернизации будут стоить нашему государству от 180 до 230 миллионов евро. Если бы мы эти самолеты покупали по рыночным ценам, нам бы потребовалось изыскать свыше 600 миллионов евро", — цитирует Вучича пресс-служба правительства.

Премьер Сербии добавил, что договор должен быть подписан до пятницы 23 декабря, затем есть два варианта получения Белградом истребителей. В первом случае, машины сразу будут доставлены в Сербию, где пройдут модернизацию и переоснащение в марте.

Во втором — истребители останутся в России до октября 2017 года и будут переданы Сербии уже после прохождения модернизации со всем новым оборудованием. В настоящее время, по его словам, стороны обсуждают оптимальный вариант.

"Это несоизмеримо с тем, что мы имели раньше. Мы также получили в подарок 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2 с вооружением 14,5 мм (КПВТ — ред.)", — предает пресс-служба кабмина слова Вучича.

Глава правительства Сербии также отметил, что Белград и Москва работают над трехлетними и пятилетними планами военно-технического сотрудничества.