Уникальный российский пограничный корабль прибыл в Мурманск

Уникальный в мире пограничный сторожевой корабль «Полярная звезда» прибыл к месту постоянного базирования в порт Мурманска. Об этом сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ по арктическому району.

Как передаёт РИА Новости, корабль прибыл из Санкт-Петербурга в пункт постоянного базирования — порт Мурманска. На переходе личный состав провёл плановые тренировки, занятия и корабельные боевые учения. «В сложных штормовых условиях Северной Атлантики экипаж показал высокую морскую выучку, а системы корабля успешно прошли проверку на прочность», — говорится сообщении.

Отмечается, что по пути судно привлекало повышенный интерес со стороны кораблей и авиации стран НАТО

«Полярная звезда» построен по проекту ЦМКБ «Алмаз» на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького.

Сообщается, что корабль не имеет аналогов в мире, представляет собой принципиально новый и абсолютно уникальный в своём роде корабль.