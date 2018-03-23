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Член ЦИК внес в итоговый протокол «особое мнение»
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Член ЦИК внес в итоговый протокол «особое мнение» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Перед подписанием итогового протокола Центризбиркома о результатах президентских выборов член ЦИК Евгений Колюшин высказал особое мнение, которое попросил указать в документе, — он считает, что в ходе избирательной кампании были нарушения принципа свободных выборов.
«В силу закона я (должен) подписать протокол о результатах выборов президента России, но тот же закон дает мне право высказать особое (мнение) — несогласие с протоколом или итоговым положением», — приводите его слова РИА «Новости».
Колюшин заявил, что полученные по итогам выборов числа получены в том числе «за счет нарушения принципа свободных выборов». Они заключаются, по его мнению, в том числе, из-за того, что СМИ неодинаково освещали деятельность всех кандидатов. Его претензии вызвало освещение деятельности Владимира Путина, который зачастую в новостях фигурировал не как действующий президент, а как кандидат.
«Прошу опубликовать «особое мнение» вместе с протоколом», — сказал он под занавес своего выступления.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что сожалеет о неучастии в выборах некоторых кандидатов из-за проблем с законом. Это, по ее мнению, не умаляет конкурентности прошедшей кампании.
В пятницу ЦИК озвучил итоги обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий; стало известно, что действующий глава государства Владимир Путин победил с результатом в 76,69% голосов.
Избирательная кампания по выборам президента официально стартовала 18 декабря 2017 года. Голосование на этих выборах прошло в минувшее воскресенье, 18 марта.
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