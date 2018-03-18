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В Москве активнее всего голосуют на юго-востоке
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В Москве активнее всего голосуют на юго-востоке и новых территориях 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Наибольшая активность избирателей на президентских выборах в Москве по данным на 15.00 наблюдается в районах Люблино, Савелки, Восточный и Капотня, сообщили в воскресенье в Московской городской избирательной комиссии.
По данным столичного избиркома, наиболее высокая явка фиксируется в Люблино и районе Савелки, где к этому времени проголосовало уже почти 49% избирателей. Около 48% проголосовали в районах Восточный, Капотня, далее идут Старое Крюково, Текстильщики — свыше 46%.
Как ранее сообщили в Мосгоризбиркоме, общая явка по Москве к 15.00 достигла 40%. На выборах президента в 2012 году к этому часу она составила чуть более 34%.
В российской столице в воскресенье открылись более 3,6 тысячи избирательных участков.
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