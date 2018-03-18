В Москве активнее всего голосуют на юго-востоке и новых территориях

Наибольшая активность избирателей на президентских выборах в Москве по данным на 15.00 наблюдается в районах Люблино, Савелки, Восточный и Капотня, сообщили в воскресенье в Московской городской избирательной комиссии.

По данным столичного избиркома, наиболее высокая явка фиксируется в Люблино и районе Савелки, где к этому времени проголосовало уже почти 49% избирателей. Около 48% проголосовали в районах Восточный, Капотня, далее идут Старое Крюково, Текстильщики — свыше 46%.

Как ранее сообщили в Мосгоризбиркоме, общая явка по Москве к 15.00 достигла 40%. На выборах президента в 2012 году к этому часу она составила чуть более 34%.

В российской столице в воскресенье открылись более 3,6 тысячи избирательных участков.