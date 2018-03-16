«Ты чем-то недоволен?» Тимати зовет на выборы

Рэпер Тимати призвал россиян принять участие в выборах президента России.

Сегодня музыкант опубликовал на своей странице в соцсети Instagram видео, в котором посоветовал гражданам страны, которые недовольны политической ситуацией в России , поменьше болтать об этом в интернете и принять участие в выборах, проявив гражданскую позицию.

«Выбери сам будущее своей страны», — сказал он.

При этом Тимати подчеркнул, что не призывает голосовать за кого-то конкретного, а лишь повлиять на будущее России, отложив болтовню, «подняв задницы» и проголосовав.