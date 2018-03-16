«Ты чем-то недоволен?» Тимати зовет на выборы 

Рэпер Тимати призвал россиян принять участие в выборах президента России.
Сегодня музыкант опубликовал на своей странице в соцсети Instagram видео, в котором посоветовал гражданам страны, которые недовольны политической ситуацией в России, поменьше болтать об этом в интернете и принять участие в выборах, проявив гражданскую позицию.
«Выбери сам будущее своей страны», — сказал он.
При этом Тимати подчеркнул, что не призывает голосовать за кого-то конкретного, а лишь повлиять на будущее России, отложив болтовню, «подняв задницы» и проголосовав.
Выборы президента России 2018 года состоятся в ближайшее воскресенье. На пост главы государства претендуют восемь человек — действующий президент Владимир Путин, Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов (Партия Роста), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»).