«Прямо грубо зримо»: Соловьев озвучил свою задачу

Российский журналист, теле— и радио-ведущий Владимир Соловьев выложил ролик, в котором в резкой форме высказался о происходящем на дебатах и предоставляемых для этого «услугах ведущего».
Видеозапись была выложена в Instagram телеведущего.
«ЦИК и кандидаты сами решают, как они будут проводить совместные агитационные мероприятия. Телеканады должны предоставить время и то, что называется «услуги ведущего», — сказал Соловьев, отметив, что не понимает, что такое «услуги ведущего».
Так, по словам журналиста, ведущий не может комментировать или прерывать речь кандидата, он может только «спокойно выслушивать и передавать слово».
Кроме того, темы кандидаты могут выбирать сами и «говорить все, что они хотят».
Ведущему остается лишь сделать так, чтобы кандидаты «не поубивали друг друга», хотя и это не входит в сферу его компетенции, заключил Соловьев.
Напомним, в конце февраля кандидат в президенты России Ксения Собчак облила водой своего конкурента, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, обозвавшего ее на дебатах на канале «Россия 1» у Владимира Соловьева.
Выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. На данный момент насчитывается восемь претендентов на президентский пост: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).