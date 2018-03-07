«Прямо грубо зримо»: Соловьев озвучил свою задачу

Соловьев: Стараюсь, чтобы кандидаты не поубивали друг друга

Российский журналист, теле— и радио-ведущий Владимир Соловьев выложил ролик, в котором в резкой форме высказался о происходящем на дебатах и предоставляемых для этого «услугах ведущего».

«ЦИК и кандидаты сами решают, как они будут проводить совместные агитационные мероприятия. Телеканады должны предоставить время и то, что называется «услуги ведущего», — сказал Соловьев, отметив, что не понимает, что такое «услуги ведущего». Видеозапись была выложена в Instagram телеведущего.

Так, по словам журналиста, ведущий не может комментировать или прерывать речь кандидата, он может только «спокойно выслушивать и передавать слово».

Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev) Мар 6, 2018 в 10:13 PST Кроме того, темы кандидаты могут выбирать сами и «говорить все, что они хотят».

Ведущему остается лишь сделать так, чтобы кандидаты «не поубивали друг друга», хотя и это не входит в сферу его компетенции, заключил Соловьев.