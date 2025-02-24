Хакеры взломали экраны в здании Министерства жилищного строительства и городского развития США и показали на них сгенерированное с помощью искусственного интеллекта изображение, на котором американский президент Дональд Трамп облизывает ноги своего советника, предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Созданную с использованием нейросети картинку, которая недвусмысленно намекает на доминирующее положение бизнесмена относительно главы Белого дома, среди прочего вывели на экран телевизора в коридоре ведомства. Кто и с какой целью провел акцию — неизвестно.

— Да здравствует настоящий король, — гласит подпись к изображению.

Другой забавный случай произошел несколько дней назад, когда компания xAI, принадлежащая Маску, собралась инициировать расследование из-за ответа, данного их искусственным интеллектом чат-бота Grok. Нейросеть заявила пользователям, что Трамп заслуживает смертной казни. Сам президент США также опубликовал в своем блоге мем с Губкой Бобом, героем известного американского мультсериала, высмеяв тех, кто остался недоволен его идеей еженедельно требовать у государственных служащих отчеты о проделанной работе.