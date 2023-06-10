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Микроавтобус потерял мешок картошки на лежачем полицейском. Видео

В поселке Сосново в Приозерском районе Ленинградской области из микроавтобуса выпал мешок картошки. Инцидент произошел когда автомобиль проезжал по лежачему полицейскому.

Видеозапись опубликована в Telegram-канале "Раньше всех. Петербург". На видео видно, что один из водителей не смог оставить помеху движению на дороге и убрал мешок себе в машину.

Ранее сообщалось о мужчине в костюме человека-паука в петербургском метро.

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