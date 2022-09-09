Поместье королевы Елизаветы II в Норфолке сдают в аренду. Объявление появилось на сайте Airbnb. Об этом сообщает Газета.Ru.

1/16 Поместье королевы Елизаветы II в Норфолке сдают в аренду Фото: Airbnb Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/16 Объявление появилось на сайте Airbnb Фото: Airbnb 3/16 Известно, что королевская семья владеет поместьем с 1982 года Фото: Airbnb 4/16 Усадьба в Норфолке была подарена принцу Альберту на его 21-й год рождения Фото: Airbnb Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/16 В ней долгое время жил главный садовник Елизаветы II Фото: Airbnb 6/16 В доме есть четыре спальни и две ванных комнаты Фото: Airbnb 7/16 Остановиться в поместье может любой желающий Фото: Airbnb Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/16 Правда, ближайшая свободная дата будет доступна только в феврале 2024 года Фото: Airbnb 9/16 10/16 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/16 12/16 13/16 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/16 15/16 16/16

Известно, что королевская семья владеет поместьем с 1982 года. Усадьба в Норфолке была подарена принцу Альберту на его 21-й год рождения. В ней долгое время жил главный садовник Елизаветы II. В доме есть четыре спальни и две ванных комнаты.

Остановиться в поместье может любой желающий. Правда, ближайшая свободная дата будет доступна только в феврале 2024 года.