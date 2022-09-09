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1 час назад

Поместье королевы Елизаветы II в Норфолке сдают в аренду

Александр Котлеткин

Поместье королевы Елизаветы II в Норфолке сдают в аренду. Объявление появилось на сайте Airbnb. Об этом сообщает Газета.Ru.

1/16 Поместье королевы Елизаветы II в Норфолке сдают в аренду
Фото: Airbnb
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2/16 Объявление появилось на сайте Airbnb
Фото: Airbnb
3/16 Известно, что королевская семья владеет поместьем с 1982 года
Фото: Airbnb
4/16 Усадьба в Норфолке была подарена принцу Альберту на его 21-й год рождения
Фото: Airbnb
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5/16 В ней долгое время жил главный садовник Елизаветы II
Фото: Airbnb
6/16 В доме есть четыре спальни и две ванных комнаты
Фото: Airbnb
7/16 Остановиться в поместье может любой желающий
Фото: Airbnb
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8/16 Правда, ближайшая свободная дата будет доступна только в феврале 2024 года
Фото: Airbnb
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Известно, что королевская семья владеет поместьем с 1982 года. Усадьба в Норфолке была подарена принцу Альберту на его 21-й год рождения. В ней долгое время жил главный садовник Елизаветы II. В доме есть четыре спальни и две ванных комнаты.

Остановиться в поместье может любой желающий. Правда, ближайшая свободная дата будет доступна только в феврале 2024 года.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. В феврале 2022 года исполнилось 70 лет со дня ее восшествия на престол. Она правила дольше всех своих предшественников. Начав царствование при Уинстоне Черчилле (1874-1965), Елизавета II утвердила в должности еще 14 премьер-министров Великобритании.

Видео,Фото,Елизавета II,Уинстон Черчилль,
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