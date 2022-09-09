Поместье королевы Елизаветы II в Норфолке сдают в аренду. Объявление появилось на сайте Airbnb. Об этом сообщает Газета.Ru.
Известно, что королевская семья владеет поместьем с 1982 года. Усадьба в Норфолке была подарена принцу Альберту на его 21-й год рождения. В ней долгое время жил главный садовник Елизаветы II. В доме есть четыре спальни и две ванных комнаты.
Остановиться в поместье может любой желающий. Правда, ближайшая свободная дата будет доступна только в феврале 2024 года.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. В феврале 2022 года исполнилось 70 лет со дня ее восшествия на престол. Она правила дольше всех своих предшественников. Начав царствование при Уинстоне Черчилле (1874-1965), Елизавета II утвердила в должности еще 14 премьер-министров Великобритании.