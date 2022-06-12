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1 час назад

Завод "АвтоВАЗ" возобновил работу после простоя в Тольятти. Видео

Александр Кузьмин

В среду завод "АвтоВАЗ" в Тольятти спустя полтора месяца простоя возобновил выпуск отечественных автомобилей. Вновь заработали конвейеры в сварочных, лако-красочных и сборочных цехах.

Генеральный директор предприятия Максим Соколов рассказал, что производство столкнулось с нарушением логистических поставок, что повлияло на себестоимость автомобилей. Из-за отсутствия на рынке запчастей, попавших в санкционные списки, заводу пришлось перестроиться на выпуск новых моделей.

"Нашим инженерам, конструкторам пришлось поработать в круглосуточном режиме. Обычно этот процесс занимает около года, но мы справились немногим более, чем за два с половиной месяца", - добавил Соколов.

По словам слесарей завода, сейчас рабочая неделя составляет четыре дня, но вскоре сотрудники надеются выйти на полную смену.

"Довольны, что все-таки конвейер запустился, что удалось найти детали. У нас есть все-таки работа, пускай четырехдневная рабочая неделя, но мы очень рады, что будем получать достойную зарплату", - поделилась слесарь механосборочных работ Анна Кашкарова.

"АвтоВАЗ" объявил о выпуске обновленной модели Lada Granta, которую модернизировали после вынужденных каникул из-за дефицита комплектующих деталей. В автомобиль 2022 года добавили обогрев салона, электропривод зеркал, установили 15-дюймовые диски, а также электроусилитель руля, крепления для детских сидений, бортовой компьютер и другие системы комфорта.

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