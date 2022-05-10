«Поезд победы» отправился к мемориалу «Героям-панфиловцам». Видео

«Поезд Победы» отправился с Рижского вокзала Москвы до подмосковной станции Дубосеково, где расположен мемориал «Героям-панфиловцам». Видео появилось в telegram-канал «360tv».

Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги состав из 11 вагонов везет сдвоенный паровоз серии П-36 «Победа» в праздничном оформлении, которое воссоздает исторический облик паровозов, прибывших на Рижский и Белорусский вокзалы с воинами-победителями в июле 1945 года.