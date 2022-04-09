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20 часов назад

В Петербурге сносят манеж лейб-гвардии Финляндского полка. Видео

Александр Кузьмин

На 20-й линии Васильевского острова полным ходом идут работы по демонтажу здания манежа лейб-гвардии Финляндского полка. Кадры работы спецтехники в редакцию «Петербургского дневника» прислали читатели.

Работы по сносу здания начались днем в пятницу, 8 апреля. Местные жители отмечают, что накануне вокруг него был установлен забор.

Демонтажные работы ведет застройщик Legenda, который намерен построить на его месте дом на 146 квартир высотой от 5 до 10 этажей.

На видеозаписи видно, как экскаватор сносит фасад здания. Сколько времени продлятся работы, неизвестно.

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