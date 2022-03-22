Разбившийся на полуострове Таймыр самолет С-47 компании Douglas специалисты с конца прошлого года восстанавливают в одном из ангаров на аэродроме Мочище недалеко от Новосибирска. Ruptly удалось пообщаться с инженерами в среду, 16 марта, о том, как самолет США попал в Россию, и узнать, какие сложности возникают при проведении ремонтных работ.
"В феврале 1943 года он [самолет] был передан американским ВВС, а потом по ленд-лизу в марте 1943 года передан нашей стране [России]. После чего этот самолет был не направлен на фронт (он один из первых выпусков), а его поставили на ледовую разведку в Карском море. Он был в Военно-воздушных силах СССР", - рассказал руководитель проекта по восстановлению самолета Юрий Аверкин.
В 1945 году С-47 передали в гражданскую авиацию вплоть до 22 апреля 1947 года, когда он, "выполняя гражданский рейс на севере Красноярского края, потерпел аварию". По словам Аверкина, самолет должны отреставрировать за два года, но большое количество деталей было утрачено, и сама работа носит достаточно сложный характер.