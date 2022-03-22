"В феврале 1943 года он [самолет] был передан американским ВВС, а потом по ленд-лизу в марте 1943 года передан нашей стране [России]. После чего этот самолет был не направлен на фронт (он один из первых выпусков), а его поставили на ледовую разведку в Карском море. Он был в Военно-воздушных силах СССР", - рассказал руководитель проекта по восстановлению самолета Юрий Аверкин.