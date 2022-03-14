Оленеводческое хозяйство производит натуральную косметику на Алтае. Видео

Владельцы оленеводческого хозяйства "Антлер" предоставляют косметологические услуги и изготавливают органическую косметику и БАДы. Подробнее о необычном бизнесе руководители рассказали Ruptly в пятницу.

История "Антлер" началась с появления фермы, на которой супруги Антон и Юлия Метла разводили маралов - благородных пятнистых оленей. Особую ценность у этого вида оленей имеют их рога - панты, пользующиеся большим спросом в индустрии медицины и красоты.

"Изначально маральник возник как туристический объект, мы там просто выращивали маралов, а потом уже возникла идея предоставлять людям оздоровительные услуги и нести эту процедуру в массы", - вспоминает основательница компании Юлия Метла.