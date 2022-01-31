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1 час назад

Боевые стрельбы танка VT-3 в Африке сняли на видео

Информацию о приобретении военным ведомством этой страны данных боевых машин обнародовали в конце апреля минувшего года, когда они впервые были замечены на улицах столицы - Нджамены.

Интересно, что до сих пор неизвестны детали сделки, например, сколько же реально поставлено таких танков.

Поэтому сейчас во всех справочниках говорится лишь о наличии в вооруженных силах шести десятков старых советских Т-55 и тридцати колесных 100-мм машин огневой поддержки PTL02 (экспортное обозначение WMA301) корпорации NORINCO.

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