Боевые стрельбы танка VT-3 в Африке сняли на видео

Информацию о приобретении военным ведомством этой страны данных боевых машин обнародовали в конце апреля минувшего года, когда они впервые были замечены на улицах столицы - Нджамены.
Интересно, что до сих пор неизвестны детали сделки, например, сколько же реально поставлено таких танков.
Поэтому сейчас во всех справочниках говорится лишь о наличии в вооруженных силах шести десятков старых советских Т-55 и тридцати колесных 100-мм машин огневой поддержки PTL02 (экспортное обозначение WMA301) корпорации NORINCO.