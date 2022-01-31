Боевые стрельбы танка VT-3 в Африке сняли на видео

Информацию о приобретении военным ведомством этой страны данных боевых машин обнародовали в конце апреля минувшего года, когда они впервые были замечены на улицах столицы - Нджамены.

Интересно, что до сих пор неизвестны детали сделки, например, сколько же реально поставлено таких танков.