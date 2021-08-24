Как на политиков нападали с яйцами и квашеной капустой. Видео

Сегодня в центре Киева облили зеленкой бывшего президента Украины Петра Порошенко во время «Марша защитников Украины» по случаю 30-летия независимости Украины. Рамблер решил освежить в памяти известные нападения на политиков.

В 2014-м году премьер-министра Украины Арсения Яценюка облили зеленкой в день визита в клинику к экс-премьеру Юлии Тимошенко.

В этом же году облили зеленкой лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко.

В 2008-м в президента США Джорджа Буша-младшего бросили ботинки на пресс-конференции в Багдаде.Журналист Мунтазар аз-Зейди бросил в американского лидера свои ботинки в знак протеста против войны в Ираке и ее тяжелых последствий для страны.

В 2017-м неизвестный кинул яйцо в кандидата на пост президента Франции Эмманюэля Макрона и попал ему лоб.