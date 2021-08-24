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Как на политиков нападали с яйцами и квашеной капустой. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Сегодня в центре Киева облили зеленкой бывшего президента Украины Петра Порошенко во время «Марша защитников Украины» по случаю 30-летия независимости Украины. Рамблер решил освежить в памяти известные нападения на политиков.

В 2014-м году премьер-министра Украины Арсения Яценюка облили зеленкой в день визита в клинику к экс-премьеру Юлии Тимошенко.

В этом же году облили зеленкой лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко.

В 2008-м в президента США Джорджа Буша-младшего бросили ботинки на пресс-конференции в Багдаде.Журналист Мунтазар аз-Зейди бросил в американского лидера свои ботинки в знак протеста против войны в Ираке и ее тяжелых последствий для страны.

В 2017-м неизвестный кинул яйцо в кандидата на пост президента Франции Эмманюэля Макрона и попал ему лоб.

В 2013-м году пресс-конференция лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Киеве завершилась скандалом. Когда Жириновский начал говорить о проблемах с демократией в России и на Украине, одна из журналисток с криком «Украинофоб!» бросила в политика горсть квашеной капусты. Девушку сразу же вывели из зала, а Жириновский продолжил свое выступление.

Видео,Олег Ляшко,Арсений Яценюк,Юлия Тимошенко,Джордж Буш,Владимир Жириновский,Петр Порошенко,ЛДПР,Киев,Украина,
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