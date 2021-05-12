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Опубликовано видео взрыва легковушки на на Крестовском острове

Юрий Столбов
24 минуты назад
В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись, на которой запечатлён источник дыма. Судя по кадрам, на Крестовском острове взорвался легковой автомобиль.
Как сообщили изданию в пресс-службе администрации Петроградского района Петербурга, это было запланировано — на Южной дороге этим утром снимали кино.
Видео,Происшествия,Фонтанка.Ру,
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