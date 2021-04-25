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Фаер-шоу на матче "Спартак" – ЦСКА попало на видео

Юрий Столбов
2 часа назад
Болельщики устроили фаер-шоу на трибунах после матча "Спартак"ЦСКА. В результате зрительские кресла заволокло густым дымом.
Видео,ЦСКА,Спартак,
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