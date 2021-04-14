Опубликовано видео драки посетителей ночного клуба в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошла драка с поножовщиной. Один из зачинщиков уже задержан, у него изъяли складной нож. Видео опубликовал телеканал "Москва 24".
В МВД Петербурга сообщают, что задержанный иностранец. Драка началась ранним утром 12 апреля у ночного клуба. Прибывшие полицейские выяснили, что конфликт произошел из-за женщины.
Две группы посетителей вышли на улицу и устроили драку. Четыре человека получили ножевые ранения и оказались в больнице. В полицию доставили 20 человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".