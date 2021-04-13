Собаки прогнали забравшегося в дом медведя и попали на видео

В американском городе Пасадина, штат Калифорния, две собачки обратили в бегство забравшегося в дом медведя и спасли хозяйку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пока женщина спала в гостиной, у дома появился молодой черный медведь. Он прошелся по крыльцу, напился из фонтана, а затем проник на кухню через дверь, которую оставили открытой для собак.