Собаки прогнали забравшегося в дом медведя и попали на видео

В американском городе Пасадина, штат Калифорния, две собачки обратили в бегство забравшегося в дом медведя и спасли хозяйку. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Пока женщина спала в гостиной, у дома появился молодой черный медведь. Он прошелся по крыльцу, напился из фонтана, а затем проник на кухню через дверь, которую оставили открытой для собак.
Его прогулку прервали жившие в доме терьеры Мэй-Мэй и Сквирт. Они с громким лаем выскочили из другой комнаты и бросились к медведю. Тот ретировался на крыльцо, но собаки не отставали. Они прекратили погоню лишь после того, как зверь ушел.