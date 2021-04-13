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Опубликовано видео пожара на стройплощадке на западе Москвы

Юрий Столбов
40 минут назад
В Москве на улице Верейской рядом с Кутузовским проспектом произошло возгорание. Местные жители сообщают, что неприятный запах ощущается по всему району. Видео опубликовал телеканал "Москва 24".
В МЧС уточнили, что горел строительный материал на площади 20 квадратных метров, запах такой был из-за утеплителя.
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