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Редкую гигантскую акулу сняли на видео

Юрий Столбов
29 минут назад
Пятиметровая гигантская акула показалась людям у побережья Портло в английском графстве Корнуолл. На видео с редкой хищной рыбой обратило внимание издание Daily Mail.
4 апреля местная команда, которая занимается организацией морских прогулок для наблюдения за дикой природой, проверяла лодку на воде перед открытием туристического сезона. Гид Джорджия Бардуа (Georgia Bardua) заметила акулу.
Она сообщила, что гигантские акулы встречаются нечасто. В 2021 году представитель этого вида был замечен впервые, а в прошлом году их видели всего несколько раз.
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