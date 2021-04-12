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Момент убийства в московском фитнес-клубе "Дон" попал на видео

Юрий Столбов
13 минут назад
Убитым в фитнес-клубе московского ЖК «Алые паруса» оказался вор в законе Али Гейдаров, известный в криминальном мире как Алик Рыжий или Альберт Питерский.
Убийство произошло, когда Гейдаров занимался на беговой дорожке. Убийца подошел к Гейдарову со спины и выстрелил несколько раз, после чего забрал свои вещи и скрылся. В это время в зале также находились другие посетители.
Видео,Конфликты,Происшествия,Криминал,
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