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Появилось видео с места убийства в фитнес-клубе "Дон"

Юрий Столбов
45 минут назад
Один из посетителей фитнес-клуба "Дон" в элитном комплексе «Алые паруса» в Москве застрелил другого. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Трагедия произошла в комплексе на Щукинской.
По предварительным данным, погибшему 40 лет, он скончался от огнестрельного ранения в голову. При этом убийца успел скрыться до приезда полиции, пишет Baza.
Видео,Происшествия,Москва,
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