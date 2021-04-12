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Опубликовано видео с протаранившим 11 автомобилей автобусом

Юрий Столбов
1 час назад
В Рязани неуправляемый автобус с пассажирами протаранил 11 автомобилей. Видео опубликовал Life SHOT своем Telegram-канале.
По данным Life SHOT пострадали 9 человек, в том числе годовалый ребёнок. Пятеро в больнице.
Видео,Происшествия,Рязань,
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