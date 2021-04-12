Официант случайно поджег лицо девушки и попал на видео

Мексике официант поджег лицо туристки, проводившей отпуск в роскошном отеле. Видео и подробности инцидента публикует Vallarta Daily News.

Несчастный случай произошел в курортном городе Канун во время празднования дня рождения одной из подруг пострадавшей. Туристка из США Марисса Дэниел (Marissa Daniel) вместе с подругами заказала себе коктейль, который необходимо поджечь при подаче.

На кадрах видно, как официант подносит к напитку, стоящему на специальном металлическом блюде, зажигалку, из-за чего появляются небольшие искры. Затем сотрудник бара решает усилить эффект и выливает специальную смесь для розжига прямо на бокал.

В этот момент он резко воспламеняется и огонь перекидывается на стоящую рядом Дэниел. От боли девушка падает на пол, а пламя начинает быстро распространяться по ее одежде.