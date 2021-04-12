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Официант случайно поджег лицо девушки и попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
В Мексике официант поджег лицо туристки, проводившей отпуск в роскошном отеле. Видео и подробности инцидента публикует Vallarta Daily News.
Несчастный случай произошел в курортном городе Канун во время празднования дня рождения одной из подруг пострадавшей. Туристка из США Марисса Дэниел (Marissa Daniel) вместе с подругами заказала себе коктейль, который необходимо поджечь при подаче.
На кадрах видно, как официант подносит к напитку, стоящему на специальном металлическом блюде, зажигалку, из-за чего появляются небольшие искры. Затем сотрудник бара решает усилить эффект и выливает специальную смесь для розжига прямо на бокал.
В этот момент он резко воспламеняется и огонь перекидывается на стоящую рядом Дэниел. От боли девушка падает на пол, а пламя начинает быстро распространяться по ее одежде.
В результате инцидента американка получила ожоги второй степени — после случившегося у нее осталась повреждена рука и левая сторона лица. В социальных сетях путешественница заявила, что персонал бара не оказал ей никакой помощи. Теперь туристка собирается подавать на заведение в суд
Видео,Происшествия,Мексика,Соединенные Штаты,
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