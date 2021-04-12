Массовое оголение россиян на горе в Сочи сняли  на видео

Российские туристы массово оголились на склоне горнолыжного курорта в Сочи и попали на видео. Серию роликов, вызвавших споры в сети, публикует Instagram-аккаунт @live.sochi, освещающий события в городе.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, как десятки лыжников и сноубордистов стоят в сугробах в купальниках и плавках, а затем начинают ехать по склону. При этом по бокам горнолыжной трассы стоят зрители и снимают происходящее на камеру.
«В Сочи хорошо! — там фестиваль "Бугель-Вугель"», — описали публикацию администраторы аккаунта.