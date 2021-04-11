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Мужчина напал с битой и ножом на продавщицу магазина и попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Мужчина напал с битой и ножом на продавщицу магазина в Тушине. Он хотел купить выпивку, чтобы опохмелиться, однако денег, судя по всему, у него не было. Видео опубликовал телеканал "Москва 24".
При этом женщина оказала сопротивление нападавшему. В результате мужчина сломал ей одну руку, а другую порезал ножом.
Позднее злоумышленника задержали, а женщину доставили в больницу.
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