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Плющенко снял на видео четверной прыжок в исполнении 12-летней ученицы

Юрий Столбов
2 часа назад
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко показал тренировку 12-летней ученицы Вероники Жилиной. Видео специалист опубликовал в Instagram.
В ролике спортсменка чисто исполнила каскад из четверного сальхова и тройного тулупа. Подписчики оставили к публикации десятки восторженных комментариев.
Видео,Вероника Жилина,Евгений Плющенко,
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