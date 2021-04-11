Массовую драку со стрельбой в центре Петербурга показали на видео

Столкновения между среднеазиатами и российскими кавказцами произошли в центре Петербурга . Известно об одном пострадавшем с ножевыми ранениями. Об инциденте сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу управления МВД Петербурга и Ленобласти

Издание пишет, что 10 апреля у торгового центра на Сенной площади произошел конфликт между гражданами среднеазиатской республики и россиянами – уроженцами Кавказа.

О драке и стрельбе возле ТЦ сообщили бдительные граждане. На место выехали наряды полиции. Они нашли гильзы с резиновыми пулями. Участники конфликта разбежались.

По горячим следам на Садовой улице, недалеко от места происшествия, были задержаны и доставлены в отдел полиции десять человек. Это граждане среднеазиатской страны и россияне, уроженцы Северного Кавказа. Задержанным от 16 до 32 лет.