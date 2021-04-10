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Турецкие наемники пожаловались на отсутствие выплат за войну в Карабахе на видео

Юрий Столбов
33 минуты назад
Турецкие наемники пожаловались в соцсетях, что их обманули и не заплатили за бои в Карабахе. Об этом сообщает телеграм-канал Wargonzo.
Авторы ссылаются на видео, появившиеся в арабоязычных социальных сетях. На кадрах боевики из Сирии, нанятые Анкарой и Баку во Вторую Карабахскую войну, жалуются на отсутствие вознаграждения.
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