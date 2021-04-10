Акцию против политического кризиса в Тбилиси показали на видео

Сотни человек в Тбилиси вышли на акцию против политического кризиса в стране в пятницу.

Инициатором протеста стал грузинский шоумен Гия Гачечиладзе, известный под сценическим именем Уцноби.

Демонстранты выступают за стабильность и призывают как власти, так и оппозицию отказаться от своих политических интересов и начать решать проблемы людей.

Участники акции собрались в центре Тбилиси на площади Европы и устроили там "молчаливую акцию". Затем к собравшимся обратился Уцноби.

Протестующие, по данным СМИ, прошли шествием до здания Патриархии, а затем до парка "Деда Эна".