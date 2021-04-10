Акцию против политического кризиса в Тбилиси показали на видео

Сотни человек в Тбилиси
вышли на акцию против политического кризиса в стране в пятницу.
Инициатором протеста стал грузинский шоумен Гия Гачечиладзе, известный под сценическим именем Уцноби.
Демонстранты выступают за стабильность и призывают как власти, так и оппозицию отказаться от своих политических интересов и начать решать проблемы людей.
Участники акции собрались в центре Тбилиси на площади Европы и устроили там "молчаливую акцию". Затем к собравшимся обратился Уцноби.
Протестующие, по данным СМИ, прошли шествием до здания Патриархии, а затем до парка "Деда Эна".
Политический кризис в Грузии продолжается уже около полугода. Конфликт начался в ноябре прошлого года из-за отказа оппозиции признать результаты осенних парламентских выборов и обвинений власти в фальсификации итогов голосования.