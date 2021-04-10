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Опубликовано видео избиения из-за биткоинов в Москве

Юрий Столбов
21 минуту назад
В Москве «спортсмены» из-за 8 биткоинов избили сорокалетнего главу Bitcoin Russia Артура Цатуряна.
Инцидент произошел в ресторане «Эль Гаучито» на Кутузовском проспекте, сообщает РЕН ТВ.
Цатурян, уверяет, что у него начался конфликт с неизвестным гражданином. Оппонент бил его по лицу и телу.
В итоге криптоинвестор оказался в больнице с ушибами живота, синяками на лице и переломом носа. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
В телеграм-каналах циркулирует неподтвержденная информация, что на крипто-бизнесмена напали из-за долга в 8 биткоинов. Некий мужчина ранее неоднократно звонил бизнесмену, требуя от того вернуть долг. Однако сам Цатурян говорит, что никому не должен, а деньги у него вымогали. При этом крипто-бизнесмен согласился на встречу с неизвестным вымогателем в ресторане.
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