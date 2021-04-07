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Застрявшую в грязи машину скорой помощи показали на видео

Юрий Столбов
26 минут назад
В хуторе Родники Кагальницкого района Ростовской области местный житель умер в машине скорой помощи, которая застряла в грязи. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.
По данным канала, россиянин умер, пока автомобиль вытаскивал трактор. Известно, что пациента решили госпитализировать из-за высокого давления.
Видео,Происшествия,Ростовская Область,
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