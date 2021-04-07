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Опубликовано видео с места убийства у отеля в Петербурге

Юрий Столбов
2 часа назад
В Санкт-Петербурге неизвестный с ножом напал на прохожих у отеля. Один человек скончался, второй госпитализирован в тяжёлом состоянии.. Видео с места убийства опубликовал Life SHOT.
Трагический инцидент произошёл около 15:00 в Московском районе у дома на площади Победы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МВД.
Преступник скрылся с места происшествия на автомобиле. В городе введён план «Перехват».
Причины нападения пока неизвестны. На месте происшествия работают криминалисты, возбуждено уголовное дело.
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