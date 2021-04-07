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Опубликовано видео падения строительного крана в Краснодаре

Юрий Столбов
42 минуты назад
В Краснодаре рухнул строительный кран. Видео произошедшего опубликовал Life SHOT в своем Telegram-канале.
ЧП произошло на площадке, где возводили новый Яблоновский мост. Погиб крановщик — 35-летний Павел Гудков.
Предварительная причина — сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Железнодорожная и автомобильная инфраструктура не пострадала. На месте работают спасатели и следователи.
Видео,Происшествия,Павел Гудков,Краснодар,
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